Rybnik. Żaden pożar mu się nie oprze. Strażacy ochotnicy z Popielowa mają nowy wóz

Rybnik. Wóz strażacki za blisko milion złotych

Nowy samochód odebrano technicznie w fabryce 21 grudnia ubiegłego roku. 18 stycznia, po wykonaniu prac związanych z adaptacją wozu i jego wyposażeniem, odbyło się szkolenie dla kierowców. Samochód trafił do OSP Popielów w pełni gotowy do działań ratowniczych. Zostanie także wprowadzony do podziału bojowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, by jak najszybciej mógł pełnić przeznaczone mu zadania. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy zastąpi zakupiony w 2008 roku samochód marki MAN-TGL 12.240, który zostanie użyczony w najbliższym czasie OSP Orzepowice.