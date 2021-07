Rybnik. Tragiczny finał poszukiwań, odnaleziono ciało 52-latka

Poszukiwania mężczyzny, który w miejscu niedozwolonym wszedł ze swoimi kolegami do zalewu, trwały od wtorkowego, 13 lipca, wczesnego popołudnia. Rybniccy wodniacy, pełniący służbę w rejonie zalewu rybnickiego, patrolując teren akwenu, natknęli się grupę obywateli Ukrainy, którzy wchodzili do wody w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Podczas rozmowy okazało się, że jeden z nich nie wyszedł na brzeg, zniknął z pola widzenia i nie ma z nim kontaktu. Na brzegu pozostały jedynie jego ubrania. Zaalarmowane służby rozpoczęły poszukiwania 52-latka, które we wtorek trwały do późnego wieczora. Przeszukano pas przybrzeżny i teren wokół zalewu.