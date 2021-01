Rybnik. Podjeżdżali na "lewych" tablicach i kradli paliwo

Komenda policji w Rybniku poinformowała w środę, 20 stycznia, o zatrzymaniu dwóch złodziei paliwa. - Policjanci z drogówki patrolowali rejon drogi regionalnej, kiedy zauważyli osobowego seata cordobę. Mundurowi od razu skojarzyli, że to może być samochód, którego kierowca i pasażer kilka godzin wcześniej skradli paliwo na terenie jednej ze stacji benzynowych w Rybniku. Szybko okazało się również, że mężczyźni podjeżdżali na stacje benzynowe i kradli paliwo skradzionym kilka dni wcześniej autem – mówią policjanci.

Rybnik. Złodzieje paliwa w rękach policji

W wyniku czynności kryminalni ustalili, że złodziejski duet ma na swoim koncie liczne kradzieże paliwa na terenie Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Raciborza. Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli także tablice rejestracyjne z różnych pojazdów, a także pęk kluczy do stacyjek samochodowych. 24 i 37-latek usłyszeli już zarzuty i przyznali się do zarzucanych im czynów, a prokurator objął ich policyjnym dozorem. Grozi im nawet do pięciu lat więzienia.