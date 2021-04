Rybnik. Groźna pogoda. Mężczyzna porażony prądem z kabli zerwanych przez wiatr

Do wypadku doszło w wielkanocny poniedziałek po południu na ulicy Wielopolskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Gliwicką. - Doszło tam do zerwania kabli energetycznych wzdłuż ulicy. Poszkodowany został znajdujący się w pobliżu rowerzysta, który z poparzeniami trzeciego stopnia trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – poinformowała komenda policji w Rybniku.