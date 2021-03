Hiszpania. Czarna seria wypadków z udziałem imigrantów, akcja służb

Hiszpania. Imigranci próbują dotrzeć drogą morską do wybrzeży europejskiego kraju. Jednak w ten weekend doszło do serii wypadków. Pojawiają się informacje, że dziewięciu Marokańczyków przypłynęło wpław do hiszpańskiej Melilli.

Hiszpania. Czarna seria wypadków z udziałem imigrantów, akcja służb (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: East News