Rybnik. Face 2 Face może działać. Sąd uchylił zakaz prowadzenia działalności

"Mamy to WYGRALIŚMY‼ Udało się wygrać w tej nierównej walce, Face 2 Face wraca. Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowił uchylić zakaz prowadzenia działalności oraz dozór policyjny nałożony przez prokuratora. Nie było żadnych prawnych podstaw by go nałożyć. To jest wielki dzień dla wszystkich walczących z bezprawiem bo jesteśmy dowodem na to że można. Łatwo nie jest ale ten sukces smakuje wyśmienicie. Czas na to by przygotować klub na Wasze odwiedziny, czas na wspólne świętowanie, bo tylko dzięki Wam wszystkim to się udało. RAZEM możemy wiele. Dziękujemy Wam że nie zwątpiliście w naszą walkę, że wspieraliście nas każdego dnia” - napisali właściciele Face 2 Face na facebooku.