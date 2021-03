Rybnik. Sprawa klubu Face 2 Face. Prokuratura bada, czy policja przekroczyła uprawienia

Rybnik. Przepychanki w klubie Face 2 Face

Marcin K. nie zraził się tą sytuacją i w kolejny weekend znowu otworzył klub. Policja ponownie interweniowała i zamknęła lokal, ale doszło do szarpaniny. W ruch poszły m.in. granaty hukowe, pałki i broń gładkolufowa. Właściciel rybnickiego klubu twierdził jednak, że funkcjonariusze weszli do lokalu "bez żadnego nakazu, bez żadnego dokumentu". Policja odpierała zarzuty, że interwencja była bezpodstawna. Zaprzeczali również, że użyli siły i gazu w klubie .

Kolejnego dnia przed komendą w Rybniku pojawiły się osoby solidaryzujące się z właścicielami Face 2 Face. 5 lutego Marcin K. został zatrzymany . Stało się to po tym, jak chciał złożyć na komendzie materiały, które miały świadczyć o bezprawnych działaniach mundurowych. W nocy tego dnia przed rybnickim klubem znów było niespokojnie, a policja zablokowała ulicę, przy której mieści się Face 2 Face.

Interwencji policji przyjrzy się prokuratura

Właściciel klubu usłyszał zarzut sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Dostał dozór policyjny i nakaz powstrzymywania się od działalności gospodarczej w lokalu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie sprawdzi, czy pod koniec stycznia doszło do naruszenia uprawnień przez funkcjonariuszy, którzy interweniowali w Face 2 Face.