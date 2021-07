Rybnik. Chcieli popływać, jeden z nich zniknął

We wtorek około godziny 13.00 rybniccy wodniacy, pełniący służbę w rejonie zalewu rybnickiego, natknęli się na grupę mężczyzn, obywateli Ukrainy, którzy wchodzili do wody w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W trakcie rozmowy okazało się, że szukają kolegi, który nie wyszedł na brzeg. Zniknął z pola widzenia i nie ma z nim kontaktu. Na brzegu pozostały jedynie jego ubrania.