Ruda Śląska. 70-latek znęcał się nad żoną

Do policjantów z komisariatu V w Rudzie Śląskiej dotarł sygnał, że w jednej z rodzin w Halembie dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej. 70–latek znęcał się nad swoją 68 letnią żoną, wszczynał w domu awantury, ubliżał jej i ją bił. Mundurowi zatrzymali agresora i umieścili go w policyjnym areszcie. Policjanci wdrożyli również procedurę Niebieskiej Karty.

Ruda Śląska. 70-latek znęcała się nad żoną

Jak informują policjanciprzemoc domowa to zjawisko utrzymujące się wciąż na wysokim poziomie. Praktycznie każdego tygodnia stróże prawa zatrzymują w policyjnym areszcie sprawców znęcania. To patologiczne zjawisko należy eliminować. Policja apeluje do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, by nie bały się powiadamiać o swojej sytuacji. - Istnieją instytucje, organizacje oraz rozwiązania prawne, które są w stanie wam pomóc – apeluje policja.