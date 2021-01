Racibórz. Zyskały dzieci. Przedszkola zyskały nowe wyposażenie

Bezpośrednimi beneficjentami projektu, na który miasto pozyskało 1,5 miliona złotych jest blisko 600 dzieci i 88 nauczycieli. Placówką, która pozyskała największe fundusze na realizację zadań związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną jest Przedszkole nr. 23 im. Stefana Vajdy przy ulicy Mysłowickiej. Zakupiono wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt do nowych technologii. - Każda sala przedszkolna przeszła metamorfozę, dzięki realizowanemu projektowi nasze przedszkole zachwyca wszystkie dzieci. Gdy rozpoczął się rok szkolny, trafiało do mnie wiele pozytywnych informacji ze strony dzieci i ich rodziców – relacjonuje dyrektor przedszkola Judyta Kwaśnica.

Racibórz. Nowy wyposażenie przedszkoli

Wyróżniającym elementem są także najnowsze technologie zastosowane w dwóch salach przedszkolnych. W jednej z sal zamontowany został Magiczny Dywan. - Sama próbowałam i powiem, że jest to fantastyczny element zajęć i forma niezwykle rozwijająca i uatrakcyjniająca zajęcia –dodaje dyrektor placówki.

W drugiej sali na piętrze, umieszczono tablicę multimedialną. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii, to nowość w raciborskiej placówce. - Dzięki niej nauczyciele mogą czytelniej i dokładniej prezentować dzieciom treści, które chcą im przekazać w czasie zajęć - objaśnia koordynator projektu Barbara Kruppa. Do tablicy zakupiono również program do zajęć doskonalących koordynację ruchową dzieci. - Planowany jest również zakup innych programów, które jeszcze bardziej zaktywizują dzieci w wieku przedszkolnym – dodaje.