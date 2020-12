Racibórz. Prowadził pijany, zaproponował łapówkę

Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia). Około godziny 21.00 patrol raciborskiej drogówki na ulicy Częstochowskiej zatrzymał do kontroli drogowej skodę. Tor jazdy samochodu wskazywał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. I tym razem policyjna intuicja nie zawiodła.

Racibórz. Areszt za próbę wręczenia łapówki

Funkcjonariusze poinformowali go, że próba przekupienia policjanta to przestępstwo, ten jednak zignorował ich ostrzeżenia i w dalszym ciągu próbował im wręczyć pieniądze. 37-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Nieodpowiedzialny kierowca usłyszał zarzuty jazdy samochodem po pijanemu i próby przekupstwa. Mężczyźnie grozi nawet dziesięć lat za kratkami.