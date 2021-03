Pszczyna. Najpierw o mało nie zderzył się z radiowozem, a potem zaproponował policjantom łapówkę za zapomnienie o sprawie

Śląska policja poinformowała w poniedziałek, 8 marca, o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w Pszczynie, pijanego 44-latka, który o mało nie doprowadził do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierując dostawczym oplem z przyczepą, na której był przewożony inny pojazd osobowy, był bliski doprowadzeniu do czołowego zderzenia z radiowozem. Do tragedii nie doszło jedynie dzięki błyskawicznemu refleksowi kierującego policjanta.