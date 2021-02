Tragiczny wypadek w Piaskach. Bracia walczą o życie

Piaski (woj. wielkopolskie) - to tu doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego ciężko ranni zostali dwa bracia w wieku 14 i 17 lat.

Piaski. Tragiczny wypadek nastolatków. W skuter uderzył bus

Do wypadku doszło we wtorek 23 lutego około godziny 19. Na DK11 wysłano policję, straż pożarną oraz pogotowie medyczne.

Na miejscu w Piaskach okazało się, że doszło tam do zderzenia motoroweru z busem do przewozu osób. - Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przybyli na miejsce, ustalili, iż doszło do zderzenia busa Iveco, którym kierował 38-letni mieszkaniec gminy Byczyna, z motorowerem Aprilla, którym podróżowali dwaj mieszkańcy gminy Łęka Opatowska w wieku 14 i 17 lat - mówił w rozmowie z serwisem faktykaliskie.pl sierż. Rafał Stramowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.