Pszczyna. Gmina dołoży się do szpitala

Jak podkreślała starosta pszczyńska Barbara Bandoła, założenie spółki samorządowej to forma pomocy szpitalowi na trudny czas normowania się finansowania opieki szpitalnej w naszym kraju. - To zapewnienie mieszkańcom bliskiego dostępu do usług medycznych. Szpital kontraktuje w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia na oddziały i poradnie. Finansowanie procedur medycznych w ramach opieki szpitalnej jest niskie, nie pokrywa kosztów funkcjonowania - wiemy, że to jest zadanie państwa. Planowane są zmiany systemu, miejmy nadzieję, że zostanie w końcu wprowadzony taki, który pozwoli szpitalowi pszczyńskiemu utrzymać się z zakontraktowanych świadczeń, jednak dopóki tak nie jest, potrzebna jest tej placówce pomoc – powiedziała.