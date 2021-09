Piotr Bromber rozwiąże protest medyków? Prof. Maksymowicz bez złudzeń

Ministerstwo Zdrowia powołało nowego wiceministra. Piotr Bromber ma zająć się dialogiem ze środowiskami medycznymi. To odpowiedź na protest medyków, który trwa od soboty w Warszawie. - To kolejna osoba z wyższym uposażeniem w Ministerstwie Zdrowia. On nie jest osobą, która zna specyfikę, mimo że pracował z Narodowym Funduszu Zdrowia, a ma odpowiadać za kształcenie lekarzy, jak się dowiedziałem, więc w tym aspekcie może (protestujących - red.) rozjątrzyć - podkreślił w programie "Newsroom" WP prof. Wojciech Maksymowicz. Jak podkreślił polityk, wiceminister Piotr Bromber to kolejna osoba w kierownictwie resortu, która jest po studiach ekonomicznych. - To dobrze, bo to się oczywiście przydaje. Ale poznania tego, że (u protestujących - red.) pojawiają się też problemy egzystencjalne, wymagałoby udziału adekwatnych interlokutorów, którzy rozmawiają jak koledzy i koleżanki z tymi, którzy są na proteście medyków - zaznaczył prof. Wojciech Maksymowicz.