Ponad 34 tys. chorych na grypę na Śląsku. Coraz więcej ludzi chce się też zaszczepić

- W ostatnich tygodniach obserwujemy wyraźny wzrost grypy i infekcji grypopodobnych w woj. śląskim. Zwłaszcza w stosunku do tego co było rok temu. Być może wpływ na to miało załamanie pogody pod koniec sierpnia. Wcześniej niż zazwyczaj - przekazała Beata Kempa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.