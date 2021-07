Piekary Śląskie. Chciał ukraść papierosy, straty wyceniono na 13 tysięcy zł

Piekary Śląskie. Zniszczył drzwi wejściowe sklepu

Piekarscy kryminalni po ponad miesięcznych poszukiwaniach ustalili i zatrzymali sprawcę. Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratora, mężczyzna poniesie m.in. karę kilku miesięcy pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.