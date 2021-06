Bielsko-Biała. Plaga kradzieży katalizatorów. Kolejny ich amator wpadł w ręce policji

Do zatrzymania mężczyzny doszło w nocy z wtorku na środę na jednym z bielskich osiedli mieszkalnych. Około 3.00 uwagę policjanta, który miał tej nocy wolne od służby, zwróciły dźwięki piły elektrycznej i ciętego metalu dochodzące z parkingu przed blokiem. Wyszedł przed blok i zobaczył mężczyznę leżącego obok osobowego opla. - Dzielnicowy ujął go, informując, że jest policjantem oraz powiadomił o zajściu dyżurnego bielskiej komendy. Po chwili na miejsce dojechali kryminalni z Komisariatu I. Stróże prawa potwierdzili, że doszło do próby kradzieży katalizatora z zaparkowanego samochodu. Na miejsce zostali skierowani też policyjni technicy, którzy wykonali oględziny kryminalistyczne i zabezpieczyli dowody przestępstwa – poinformowała policja.