Bielsko-Biała. Kradli katalizatory, wpadli podczas rutynowej kontroli

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w okolicach bielskiej Straconki. - Mundurowi patrolowali ulicę Górską, kiedy zauważyli osobowego volkswagena. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Gdy kierowca zjechał na stację paliw, policjanci podjechali do samochodu, aby wylegitymować podróżujących nim mężczyzn. Ci jednak gdy tylko zauważyli, że na parking przy stacji wjechał za nimi radiowóz, wysiedli z pojazdu i próbowali się oddalić. Dzięki reakcji stróżów prawa nie zdołali jednak odjeść i zostali wylegitymowani. Podczas kontroli zachowywali się nerwowo, byli wyraźnie zaniepokojeni policyjną dociekliwością i starali się odwrócić uwagę od volkswagena, którym jechali – opisuje policja.