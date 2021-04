Myszków. Chciał skompletować instalację fotowoltaiczną. Kradł potrzebne elementy

Myszków. 54-latek kradł elementy instalacji fotowoltaicznej

Mundurowi zastali na miejscu zgłaszającą, która oświadczyła, że jej lokator ujął mężczyznę, który może mieć związek z kradzieżą wartego 6000 złotych inwentora. - Jak się okazało, 54-latek z Żarek miał przy sobie nawet brzeszczot i cęgi, które posłużyły mu do demontażu urządzenia. W momencie gdy w mieszkaniu nagle zgasło światło,zaniepokojony lokator, mając podejrzenie, że kolejny raz doszło do kradzieży, wybiegł na zewnątrz budynku i zauważył uszkodzone przewody fotowoltaiczne. Po chwili zobaczył siedzącego nieopodal w zaroślach "obserwatora". Był to 54-letni złodziej, który minionej nocy dokonał stamtąd kradzieży inwentora, a tym razem przyszedł po kolejne elementy – informuje policja.