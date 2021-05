Mysłowice. Trudny dzień dla kierowców. Wypadki zakorkowały autostradę A4

W poniedziałek, 17 maja, przed południem doszło do zderzenia trzech ciężarówek na autostradzie A4 w pobliżu węzła Mysłowice. Droga została zablokowana. Poszkodowany został jeden z kierowców ciężarówki. Strażacy wydostali go zakleszczonego w zniszczonej kabinie ciężarówek, Do szpitala zabrał go helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas lądowania i startu śmigłowca autostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Tworzyły się gigantyczne korki. Obecnie w kierunku Katowic nie ma już utrudnień, a w kierunku Krakowa ruch odbywa się jednym pasem.