Tragiczny wypadek na A4. Kierowcy alarmują o problemach na drodze

Dwa wypadki ukraińskich autokarów w odstępie kilkunastu dni w tym samym miejscu na trasie A4 na Podkarpaciu. Sześć ofiar i ponad 40 osób rannych. Według kierowców, odcinek na którym doszło do tragicznych zdarzeń jest niebezpieczny, mówią również o złym oznakowaniu. Pytana przez WP prokuratura czeka na ekspertyzy biegłych i nie wyklucza zbadania sprawy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek autobus, którym podróżowali obywatele Ukrainy, uderzył w bariery na końcu pasa zjazdowego na MOP Kaszyce, a następnie przewrócił się do rowu. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, 5 pasażerów trafiło rannych do szpitala. W chwili zdarzenia na Podkarpaciu panowały trudne warunki na drogach, padał m.in. śnieg z deszczem. Jak ustaliła WP, w trakcie wypadku, pasażerowie autokaru spali. – Ich przesłuchania niewiele więc wniosą do sprawy – mówi nam jeden ze śledczych. Autobus podróżował na linii Wrocław-Czerniowce, jechało nim w sumie 10 pasażerów. W wypadku zginął zmiennik kierowcy.

Do zdarzenia doszło dokładnie w tym samym miejscu, w którym 6 marca doszło do jeszcze bardziej tragicznego wypadku. Autokarem podróżowało wówczas 57 obywateli Ukrainy. 5 osób zginęło, a ok. 40 osób zostało rannych. Pojazd uderzył w barierę ochronną, która dostała się pod autokar, a pojazd na niej przewrócił się na prawy bok i stoczył się ze skarpy. Z zabezpieczonego do śledztwa tachografu wynika, że kierowca autokaru na chwilę przed wypadkiem jechał z prędkością 96-97 km na godzinę, ale tuż przed wypadkiem, przez ostatnie cztery sekundy prędkość pojazdu spadała z 95 do 45 km na godz.

W komentarzach zamieszczonych w mediach społecznościowych panują krytyczne głosy wobec bezpieczeństwa "feralnego” odcinka autostrady A4 przy zjeździe na Kaszyce. Kierowcy informują o "złym oznakowaniu zjazdu” i o "ciasnym zjeździe w kierunku MOP Kaszyce”.

"Tam jest zjazd z Autostrady prawie pod kątem prostym. Z ograniczeniem do 40 km postawionym już na zakręcie” – alarmuje jeden z nich

"Zjazd jest beznadziejny i ograniczenie prędkości do 40km/h jest już w miejscu gdzie autokary wypadły z drogi i nie mogły go zobaczyć. (..) Ten zakręt do MOP-u to też porażka, jest tyle miejsca, bo był budowany w szczerym polu, a jest taki ostry (…) Już dziś powinien stać znak z ograniczeniem prędkości wcześniej i konieczna będzie przebudowa zjazdu w niedługim czasie” – opisuje inny z kierowców.

Przypomnijmy, że według informacji w przekazanych przez Dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA poinformował, że podczas drugiego zdarzenia autobus uderzył w bariery na końcu pasa zjazdowego na MOP Kaszyce, a następnie przewrócił się do rowu.

Zapytaliśmy śledczych, czy wątek ewentualnego złego oznakowania drogi bądź zaprojektowanego zjazdu będzie analizowany przez prokuraturę.

- Będziemy badać wszystkie wątki. Wszystko będzie wynikało z opinii biegłych. Jeżeli ekspertyzy będą wskazywały, że jest jakiś problem z wjazdem bądź oznakowaniem, to na pewno będą podjęte przez prokuratora czynności mające na celu poprawę zmiany sytuacji – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska.

- Zawsze jest ograniczenie prędkości do zjazdu na autostradach. Nie powinno się w takich miejscach jechać ok. 100 kh/h. Jeżeli biegły w swojej opinii zwróci uwagę np. na złe oznakowanie, będzie to przedmiotem śledztwa. Większość zjazdów jest dość ciasna, więc dlatego jest ograniczenie nawet do 40 km/h. Na Podkarpaciu była w nocy z niedzielę na poniedziałek ujemna temperatura i padał śnieg. To też biegli będą brali pod uwagę – dodaje rzecznik przemyskiej Prokuratury Okręgowej.

W śledztwie dotyczącym pierwszego zdarzenia zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym przedstawiono 48-letniemu kierowcy Volodymyrowi K., który wówczas prowadził autokar. Według dotychczasowych, nieoficjalnych ustaleń, najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że kierowca gwałtownie dokonał skrętu w prawo, na MOP Kaszyce.

Autokar uderzył w barierę energochłonną na autostradzie A4, przewrócił się i wpadł do rowu.

Zapytaliśmy GDDKiA czy urzędnicy podejmowali ostatnio jakiekolwiek działania, by nie dochodziło do podobnych sytuacji i o ocenę wykonania zjazdu z autostrady na MOP Kaszyce. Na odpowiedź czekamy. Po tragicznym wypadku z początku marca drogowcy wymienili poduszki energochłonne i bariery. Zamknęli wjazd na MOP Kaszyce, a na odcinku 400 m wyłączyli z ruchu pas wolny i awaryjny.