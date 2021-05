Mysłowice. Wypadek na autostradzie A4. Interweniował śmigłowiec LPR

Mysłowice. Pechowy odcinek A4

Przypomnijmy, że to już kolejny wypadek na mysłowickim odcinku A4 do którego doszło w ostatnim czasie. Nie tak dawno doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wtedy korek sięgał nawet 10 kilometrów. Innego dnia najpierw przewróciła się ciężarówka wioząca ciężkie elementy metalowe, które zablokowały drogę. Gdy służby uporały się z problemem, w pobliżu zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Jeden z kierowców został zakleszczony w kabinie. Wyciągnęli go z niej strażacy. Do szpitala zabrał go helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.