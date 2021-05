Katowice. Odmrażanie łóżek covidowych. Zapadła decyzja w sprawie szpitala tymczasowego w MCK

W przypadku obu danych można zaobserwować w ostatnim czasie dynamikę spadkową. Od 29 kwietnia do czwartku liczba zleceń POZ w województwie śląskim spadła z ponad 1700 do 732. Z kolei udział testów pozytywnych 3 tygodnie temu w czwartek wynosił 20 procent, a 20 maja było to 5 procent. W ostatnim czasie spada też liczba infekcji w ujęciu tygodniowym, jak również liczba wyjazdów karetek do pacjentów z Covid-19.