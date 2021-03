Koronawirus. Pierwszy region ma już za sobą szczyt trzeciej fali

Sygnały o zmianie trendu potwierdza w rozmowie z WP Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. - Z 45 do 30 proc. spadł odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa. Jeśli to się utrzymana w tym tygodniu to rzeczywiście może to być zapowiedź przełomu. Fala infekcji wywołana brytyjskim wariantem wyhamowuje po zamknięciu wielu obiektów publicznych, ale też ze względu na to, że rośnie liczba osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców - mówi dyrektor Dzisko.