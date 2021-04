Mikołów. Pięć lat znęcał się nad żoną. W końcu powiedziała dość

Mikołów. 66-latek odpowie za znęcanie się nad żoną

Mieszkaniec Mikołowa usłyszał zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą. By chronić kobietę i zapewnić jej spokój, policjanci złożyli do Prokuratury Rejonowej w Mikołowiewniosek o zastosowanie szeregu środków zapobiegawczych. W tym zakresie prokurator nie miał żadnych wątpliwości i nakazał mężczyźnie opuścić zajmowane wspólnie z żoną mieszkanie. Ma też zakaz zbliżania się do niej oraz został objęty policyjnym dozorem.