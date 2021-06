Mikołów. Gryzło go sumienie, poszukiwany sam zadzwonił na policję

Kryminalni z Żor z kolei zatrzymali 34-latkę poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania i trzema listami gończymi. Za mieszkanką Żor, miejscowy sąd wydał aż trzy listy gończe i wystawił nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. Kobieta w 2018 roku wyjechała jednak do Niemiec, a rok później wróciła do Polski. Tu wynajęła mieszkanie w Katowicach i pracowała dorywczo, obawiając się stałego zatrudnienia i namierzenia przez mundurowych. Ci jednak wpadli na jej trop i zatrzymali w Sosnowcu, kiedy pojawiła się w zakładzie pracy, w którym zatrudniła się w ubiegłym miesiącu.