Łaziska Górne. Zaatakował policjantów, bo ich nie lubi

Do zdarzenia doszło na ulicy Mickiewicza w Łaziskach Górnych. Policjanci kończyli właśnie kontrolowanie pojazdu oraz kierującego nim. Po zakończonych czynnościach, kiedy szli już do radiowozu, nagle z klatki schodowej jednego z bloków wybiegł młody mężczyzna.

- Człowiek ten, będąc w furii, krzyczał i wyzywał policjantów. Nie reagował na wydawane przez nich polecenia. Groził też funkcjonariuszom, usiłując zmusić ich do odstąpienia od wykonywanych czynności. Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – wyjaśnia komenda policji.

Łaziska Górne. 29-latek zaatakował policjantów

Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie gdzie usłyszał zarzuty, znieważenia funkcjonariuszy policji oraz wywierania wpływu na ich czynności urzędowe. Mężczyzna nie przyznał się do czynu. Prokurator objął gopolicyjnym dozorem. Na poczet przyszłej kary śledczy zabezpieczyli należącą do podejrzanego gotówkę. 29-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.