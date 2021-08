Kłobuck. Tragiczny finał, 43-latek przygnieciony przez własny pojazd

Dodajmy, że kilka dni temu na drodze pomiędzy Waleńczowem a Złochowicami doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 64-letni kierowca jednośladu, podczas wyprzedzania innego motocyklisty, najechał na pobocze drogi, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała trafił do częstochowskiego szpitala.