Kłobuck. Agresja na drodze. Mierzył do motocyklisty ze strzelby

Kłobuck. 39-latek mierzył do motocyklisty

Kłobuccy stróże prawa po otrzymaniu nagrania zaczęli poszukiwania kierującego samochodem osobowym. Namierzyli go. Kierującym okazał się 39-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli trzy przedmioty przypominające broń palną, w tym jeden z magazynkiem na kulki plastikowe oraz atrapy amunicji myśliwskiej. - Zabezpieczone przedmioty to prawdopodobnie repliki broni palnej. Opinia biegłego z zakresu broni i balistyki określi dokładnie czy mogły one służyć do oddania strzału – wyjaśniają policjanci.