Katastrofa w Zofiówce. Nie żyje 29-letni górnik. Piękny gest kibiców

Tragedia w kopalniach "Pniówek" i "Zofiówka"

Przypomnijmy: tragedia w KWK Pniówek miała miejsce w środę 20 kwietnia. Kwadrans po północy doszło do wybuchu i zapalenia metanu. W wyniku katastrofy śmierć poniosło pięciu górników, a poważnie poszkodowanych zostało prawie 30 osób. Na pomoc uwięzionym ruszyli ratownicy, niestety doszło do kolejnych wybuchów metanu. Od tamtej pory nie ma kontaktu z 7 pracownikami Pniówka: 5 ratownikami i 2 górnikami. Kierownictwo spółki JSW podjęło decyzję o przerwaniu akcji ratowniczej kilometr pod ziemią. Akcja ogranicza się do izolacji rejonu katastrofy, ze względu na bezpieczeństwo.