Katowice. Zabezpieczenie przed suszą, budują zbiorniki retencyjne

To kolejne przedsięwzięcia związane z dużą retencją realizowane w Katowicach. W rezultacie na terenie miasta powstanie 25 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok.

Katowice. Osiem zbiorników retencyjnych jest gotowych

W rejonie ul. Kruczej trwa zabudowa zbiorników wykonanych z rur o łącznej długości ponad 334 m. To przedsięwzięcie obejmuje również budowę ponad 500 m kanału deszczowego; w planach jest także budowa urządzeń podczyszczających i wylotów odprowadzających wodę do rzeki Kłodnicy.

Katowice. Docelowo 25 zbiorników retencyjnych

Cała inwestycja - zgodnie z szacunkiem pod kątem unijnego projektu - ma kosztować ok. 94 mln zł. Miasto ma do niej już zapewnione ok. 34 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z puli na systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (dotacja do I etapu).