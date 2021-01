Bielsko-Biała. Pogoda pokrzyżowała plany drogowców, ale bez utrudnień dla kierowców się nie obędzie

Niesprzyjająca pogoda wymusiła przygotowanie nowego planu robót, rozpisanego do połowy marca. W zależności od postępu prac, zaplanowano trzy zmiany organizacji ruchu. Na odcinku od ronda u wlotu na ul. Nowomiędzyrzecką do ronda przy ul. Jaworzańskiej ma zostać wprowadzona docelowa organizacja ruchu z dwoma pasami na obu jezdniach. Dzięki zakończeniu budowy mostu na rzece Wapienica, pomiędzy rondem z ul. Jaworzańską a rondem przy ul. Wapienickiej ruch zostanie przeniesiony na docelowe jezdnie (po jednym pasie ruchu). Jeśli warunki pozwolą, na fragmencie ul. Cieszyńskiej od granicy miasta do ronda z ul. Międzyrzecką będą wykonywane prace brukarskie. Wiąże się to jednak z wprowadzeniem na około tydzień ruchu wahadłowego.