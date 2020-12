Katowice. Uderzenie w narkobiznes. Przejęte narkotyki warte nawet 200 tysięcy złotych

Jak podała w czwartek śląska policja do likwidacji domowej plantacji konopi indyjskich doszło w ubiegłym tygodniu w jednym z domów na terenie Katowic. Jej odkrycie to efekt współpracy policjantów z Żor oraz kryminalnych zwalczających przestępczość narkotykową komendy wojewódzkiej w Katowicach. - Wspólne działania katowickich i żorskich policjantów przeprowadzone zostały w ubiegłym tygodniu w Katowicach, gdzie kryminalni ujawnili domową plantację konopi innych niż włókniste. W pomieszczeniach jednorodzinnego domu, zajmowanych przez 35-latka, zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi, ponad sześć kilogramów zakazanego suszu oraz 28 świeżych krzaków konopi – poinformowała asp. szt. Kamila Siedlarz z żorskiej policji.