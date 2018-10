Dolnośląskie. Gang mógł przemycić nawet ponad tonę narkotyków

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą przemycającą narkotyki do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób w tym kuriera przewożącego do kraju 10 litrów płynnej amfetaminy. Grupa mogła wprowadzić ponad tonę narkotyków na rynek.

Funkcjonariusze policji z we Wrocławiu zatrzymali kilku członków zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowali się oni na szeroką skalę przemytem narkotyków z Holandii, a następnie rozprowadzaniem ich na terenie Polski. M. in. były to takie substancje jak: kokaina, amfetamina, marihuana, MDMA oraz tabletki ecstasy.