Katowice. Uderzenie w mafię hazardową. Wpadli nieuczciwi celnicy

- Weszli do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. Rozbito dwie grupy przestępcze i zatrzymano jej 17 członków w wieku od 25 do 46 lat, w tym 34-letniego lidera jednego z gangów oraz 4 celników. Wszyscy są mieszkańcami województwa śląskiego.