Sosnowiec. Nieuczciwi pracownicy. Okradli pracodawcę na 165 tys zł

Sosnowiec. Nielegalne automaty na Środuli

Sosnowieccy policjanci z komisariatu II, działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic, sprawdzili lokal znajdujący się w dzielnicy Środula. Wewnątrz znaleźli 2 automaty do gier. Po przeprowadzeniu koniecznych czynności zostały one zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach. Łączna wartość maszyn to około 12 tysięcy złotych.