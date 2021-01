Katowice. Tysiąc posiłków dla potrzebujących. Centrum handlowe dla restauratorów i mieszkańców

Akcja potrwa do 9 lutego, kiedy to ostatni transport z posiłkami trafi do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Łącznie do 9 placówek podległych MOPS-owi trafi tysiąc posiłków z restauracji działających w CH 3 Stawy. Będą to potrawy wywodzące się z kuchni Dalekiego Wschodu, kuchni greckiej oraz amerykańskiej.

- Dzięki współpracy z Centrum Handlowym 3 Stawy mamy możliwość pomocy prawie 600 osobom. Posiłki trafiają do tych, którzy najbardziej ich potrzebują: do samotnych matek, do matek z dziećmi, bezdomnych, czy wreszcie do młodzieży, która na co dzień potrzebuje pomocy i ją uzyskuje w schroniskach i klubach. Serdecznie dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy w tej akcji biorą udział. Bo solidarność w tych trudnych czasach epidemii jest niezwykle potrzebna – mówi Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic.