Katowice. Centrum Przesiadkowe Sądowa z nowymi przewoźnikami

Centrum Przesiadkowe Sądowa, w którym obsługę pasażerów rozpoczęto we wrześniu, pełni także rolę Międzynarodowego Dworca Autobusowego. Miasto od dłuższego czasu prowadziło szereg uzgodnień w zakresie przeniesienia się przewoźników z dotychczasowego, prywatnego i zaniedbanego dworca przy ul. Piotra Skargi na nowoczesny obiekt miejski.

- Tysiące mieszkańców Katowic wybiera transport autobusowy przy podróżach po całej Polsce i Europie. Z drugiej strony co roku do Katowic przyjeżdżają setki tysięcy gości. Jako stolica dwumilionowej metropolii musimy zapewniać wszystkim podróżnym komfort i właśnie w tym celu powstało Centrum Przesiadkowe „Sądowa”. Niestety pandemia znacząco ograniczyła liczbę przejazdów osób pracujących, uczących się czy też turystów. Dlatego, co dziś jest dla prawie wszystkich oczywiste, okres rozruchowy CP „Sądowa” trwa dłużej, niż zakładaliśmy jeszcze rok temu - powiedział Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.