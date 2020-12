Katowice. Są pieniądze dla Tramwajów Śląskich. Będą kolejne remonty

- Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu – powiedział prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Śląsk. Na co Tramwaje Śląskie wydadzą dotację

W ramach trzeciego etapu spółka planuje przebudowę torowisk tramwajowych w Katowicach: na ul. Obrońców Westerplatte - od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza, torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej, wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej oraz na ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od wiaduktu DK79 do Baterpolu.