Katowice. Rusza długo oczekiwana inwestycja. Będą miejsca parkingowe

Katowice. Prace zostaną podzielone na etapy

W pierwszej kolejności prowadzone będą etapowo prace związane z renowacją muru oporowego własności PKP . W związku z tym zaistnieje konieczność zajęcia na długości ok. 70 m (ok. 30 miejsc parkingowych) po stronie muru. Następnie na tym samym odcinku po skończeniu prac renowacyjnych, wykonywane będą przebudowy sieci kolidujących z nowym układem. Wtedy dodatkowo zostanie wyłączonych z możliwości parkowania (ok. 15 miejsc parkingowych) od strony kamienic. Później wykonawca rozpocznie prace renowacyjne muru oporowego od strony ul. Francuskiej – w rejonie drugiego zespołu maszyn, w związku z czym zajęte zostanie ok. 20 miejsc parkingowych (łącznie 65 miejsc parkingowych). Planowany termin rozpoczęcia tego etapu to 7 czerwca br.