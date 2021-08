Katowice. Roboty na rynku, będzie czystsze powietrze

W tym sezonie najaktywniejszy użytkownik wypożyczył rower aż 360 razy. W poprzednim całym sezonie było to 474 razy. Od początku kwietnia do 10 sierpnia do systemu dołączyło 7 434 użytkowników. Jest ich teraz 78 871. W sumie w Katowicach w tym okresie z rowerów miejskich skorzystano ponad 90 885 tysięcy razy