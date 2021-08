Katowice. System kompletny, 107 stacji rowerowych na terenie miasta

Według dotychczasowych danych w tym sezonie najaktywniejszy użytkownik wypożyczył rower 360 razy (w poprzednim całym sezonie były to 474 wypożyczenia). Od początku kwietnia do 10 sierpnia br. do systemu dołączyło 7,4 tys. użytkowników (obecnie jest ich 78,9 tys.). W sumie w Katowicach w tym okresie z rowerów miejskich skorzystano blisko 91 tys. razy.