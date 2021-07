Katowice. Nasz mały skrawek zieleni, teraz możemy się nim pochwalić

Miłośnicy balkonowej przyrody mają teraz szansę się wykazać. Do końca sierpnia mogą wysyłać zgłoszenia do urzędu miasta, przedstawiające wystrój tych kilku cennych metrów. Ważne, by zdjęcie było zrobione z zewnętrznej strony – o ile jest to możliwe. Oraz wygląd balkonu od wewnątrz.