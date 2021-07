Katowice. Znasz się na ogrodnictwie? To coś dla ciebie

Katowice. Jak powstaną ogrody?

Przeprowadzenie uczestników projektu przez proces zakładania i dbania o ogrody społeczne powierzono grupie Miastoogród z Fundacji Bobrowe Żeremia, która ma już doświadczenie w podobnych działaniach. W ramach projektu w czterech wybranych lokalizacjach stanie średnio po sześć wysokich skrzyń na rośliny, złożonych z prefabrykowanych elementów. Mieszkańcy będą wspólnie z członkami fundacji budować swoje grządki z gotowych elementów czy uczyć się podstaw ogrodnictwa m.in. doboru roślin, z uwzględnieniem gatunków rodzimych, tworzenia warunków do bytowania ptaków i owadów czy gospodarowania wodą. Częścią każdego z ogrodów będzie również dodatkowy element wykonany na miejscu z drewna: ławka, leżak, pergola, stolik z siedziskami, kompostowniki itp. Mieszkańcy w pakiecie startowym dostaną materiały do konstrukcji grządek, ziemię i sadzonki wybranych roślin – do wyboru będą rośliny jadalne, zioła i kwitnące byliny – oraz zestawy drobnych narzędzi ręcznych z konewką. Miastoogród stworzy także rodzaj poradnika "zrób to sam", żeby zachęcić mieszkańców Katowic do tworzenia podobnych ogródków na własną rękę.