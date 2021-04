Katowice. Czynsze pójdą w górę, bo wzrosły koszty

– Udało się nam przed długi czas utrzymać stawki w lokalach komunalnych na dotychczasowym, bardzo niskim poziomie. Ostatnia zmiana opłat miała miejsce w 2016 r. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z utrzymaniem budynków, a wpływy rekompensowały już jedynie 71 procent wydatków na remonty i ich bieżące utrzymanie. Do tego należy doliczyć wzrost kosztów płac, energii elektrycznej, ogrzewania i utrzymania terenów przylegających do tych budynków. Dużą pozycję kosztową stanowią także budynki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską, o które miasto tez musi zadbać. Dlatego biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, konieczna jest zmiana stawki miesięcznej za metr kwadratowy w lokalach mieszkalnych będących własnością miasta – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Katowice. Nowe stawki za czynsz

Nowa stawka wyniesie 3 zł/m2. Do tej pory obowiązywały dwie stawki, uzależnione m.in. od rozmiaru lokalu, jego położenia, ogólnego stanu budynku, dostępności do windy, etc. Teraz zaproponowano jedną, uśrednioną stawkę dla całego zasobu lokalowego w mieście. Jej wysokość została obliczona na bazie średniej z obecnych stawek i zaokrąglona do pełnej kwoty. Stawka ta jest wyjściową przy wyliczeniu ostatecznej wartości za m2 lokalu mieszkalnego, uwzględniającej wskazane w załączniku do zarządzenia czynniki jej różnicowania. Średnia miesięczna stawka wyniesie 6,14zł/m2.