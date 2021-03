Katowice. Mieszkańcy pomogą wybrać tablice w mieście. Trzeba się pospieszyć

Przetarg na zmianę Systemu Informacji Miejskiej (SIM) został rozstrzygnięty w styczniu. Wygrała go spółka Utal, producent znaków i tablic rejestracyjnych z Poznania, szacowany koszt to około 11,5 mln zł.

Propozycje nowego SIM to efekt spotkań powołanego pod koniec ubiegłego roku zespołu eksperckiego. Do udziału w nim zostali zaproszeni m.in. eksperci z ASP, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, katowickiego magistratu, a także przedstawiciele pracowni Linia z Wrocławia, która przygotowała pierwotną koncepcję SIM, oraz firmy Utal, która wykonuje oznakowanie.

- Zachęcamy wszystkich katowiczan, by poprzez oddanie głosów wskazali preferowany projekt, który zostanie docelowo zastosowany w całym mieście – mówi Marcin Krupa , prezydent Katowic.

Katowice. System Komunikacji Miejskiej. Dwie koncepcje do wyboru

– Koncepcja kontrastowa to charakterystyczne połączenie, które już jest kojarzone z Katowicami i może wzmocnić tożsamość wizualną miasta. Dzięki zestawieniu ciemnej szarości, bieli i żółci gwarantuje maksymalne kontrasty. Jest to połączenie rekomendowane dla osób starszych i z dysfunkcją wzroku, zapewniające odcinanie się od tła – mówi dr Zofia Oslislo-Piekarska z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

Burza po słowach Stanisława Karczewskiego. Radosław Fogiel reaguje

– Z kolei koncepcja neutralna w swoich założeniach nawiązanie do pierwszych tablic drogowych w Katowicach. Połączenie bieli i ciemnej szarości to maksymalny kontrast. Jest to klasyczne, eleganckie i ponadczasowe zestawienie. Również ta kolorystyka rekomendowana jest dla osób z dysfunkcją wzroku i poprzez kontrastowość pozwala na zauważalność tablic na różnych tłach – dodaje Zofia Oslislo-Piekarska.