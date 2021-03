Katowice. Uwaga kierowcy, znów zmiany na remontowanym odcinku DK 81

– W pierwszej kolejności ruch na ulicy Pszczyńskiej zostanie przełożony z jezdni wschodniej na zachodnią, czyli na nowo wybudowaną jezdnię w stronę Tychów. Oznacza to, że ruch samochodów będzie odbywał się po jednej nitce, zarówno w stronę Katowic, jak i Tychów. Około tygodnia od wprowadzenia tej zmiany nastąpi zamknięcie odcinka ul. Kolistej pod rozbieranym starym wiaduktem drogowym. Odcinek będzie zamknięty nie dłużej jak przez trzy tygodnie, dołożone zostaną starania aby okres zamknięcia skrócić. W tym czasie dla kierowców możliwa będzie nawrotka na skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanu – mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI – generalnego wykonawcy robót.

Katowice. Zmiana organizacji ruchu

Kolejnym etapem będzie poprowadzenie ruchu po nowej jezdni dwoma pasami w kierunku Tychów na odcinku ulicy Pszczyńskiej od autostrady A4 do zjazdu na ulice Kolistą i 73 Pułku Piechoty oraz jednym pasem ruchu w stronę Katowic. Zgodnie z harmonogramem powinno to nastąpić w maju.

Przebudowa DK81 to największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.