Katowice. Miasto walczy ze smogiem. W przyszłym roku wyda 34 miliony zł

Termomodernizacje budynków mieszkalnych w Katowicach

Niedawno zakończyła się termomodernizacja budynku przy ulicy Bednorza 14 w Katowicach – Szopienicach. Prace objęły także likwidację starych kotłów i przyłączenie do sieci centralnego ogrzewania. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych. W grudniu zakończyły się też prace przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5, które objęły m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, kotłów węglowych i gazowych), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę instalacji centralnego ogrzewaniaoraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji solarnej. Łączna wartość tych prac to 1,6 mln zł. W trakcie są kompleksowe termomodernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b o łącznej wartości ponad 5 mln złotych. Planowany koniec prac w tych budynkach to kwiecień przyszłego roku.