Katowice. Miasto szuka chętnego na przejęcie campingu w Dolinie 3 Stawów.

Camping dysponuje 75 stanowiskami dla samochodów campingowych oraz 36 miejscami w 5 w pełni wyposażonych domkach. Czterogwiazdkowy obiekt jest rozpoznawalny w środowisku caravaningu. Do dyspozycji gości, oprócz kompletnej infrastruktury sanitarnej typowej dla tego typu obiektów, są też: basen, kort tenisowy, sauna i wypożyczalnia rowerów. Rocznie z obiektu korzysta około 4 tys. turystów. Ponad 75 proc. z nich to klienci zagraniczni.

- Camping 215 już obecnie świadczy usługi na wysokim poziomie, jednak wciąż ma możliwości dalszego rozwoju, który wymaga nakładów inwestycyjnych oraz dużego know-how w zakresie zarządzania obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Szereg przepisów i ograniczeń, którym podlegają jednostki miejskie spowodowały, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, by obiekt przekazać w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu – powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Katowice. Camping w Dolinie 3 Stawów dla zewnętrznego operatora

Pierwszym krokiem w ścieżce mającej doprowadzić do znalezienia zewnętrznego operatora będą tzw. Wstępne konsultacje rynkowe. To nowa procedura, która pojawiła się w nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Ich celem będzie sprawdzenie, jak rynek ocenia atrakcyjność i potencjał tego miejsca.

Po zakończeniu postępowania zostanie zdefiniowana optymalna ścieżka prawna, w ramach której zostanie wybrany podmiot prywatny. - Zależy nam na uzyskaniu maksymalnie korzystnej oferty dla budżetu miasta oraz możliwie najdalej posuniętej transparentności całego procesu. Dolina 3 Stawów to jedna z najważniejszych lokalizacji Katowic. Ewentualna zmiana podmiotu zarządzającego absolutnie nie może zmienić tego miejsca. Zostanie to zastrzeżone w przyszłej umowie. Wyraźnie opisuje to także zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu od 2017 r. – podkreślił Daniel Muc, dyrektor Miejskie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.